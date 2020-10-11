Четверо пропавших на Красноярском водохранилище рыбаков найдены живыми

Четверо рыбаков, которые 9 октября пропали на Красноярском водохранилище, найдены живыми. Об этом 11 октября сообщили в региональном главке МЧС.

«Только что поступила информация, что спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе восьми человек на плавсредстве, обследуя район происшествия, на одном из островков нашли четырех рыбаков живыми», — приводит «РИА Новости» слова представителя главка.

Вечером 9 октября на Красноярском водохранилище две лодки опрокинулись в районе залива Каменка. На следующий день спасатели обнаружили на берегу одного человека и тело одного погибшего, судьба четырех была неизвестна..