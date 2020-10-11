Россиян призвали для профилактики коронавируса заниматься футболом

Лучшим способом профилактики новой коронавирусной инфекции являются занятия футболом. Об этом на своем YouTube канале заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью от 8 октября.

По его словам, тяжесть COVID-19 зависит не только от возраста человека, но также от того, сколько вирусов попадет в его дыхательные пути. При этом находящиеся на улице люди не могут получить большую дозу вируса, считает врач.

Также он выразил мнение, что в закрытых помещениях вероятность заразиться выше, тогда как на улице любое количество вируса, которое выдыхает зараженный, будет разноситься массами воздуха.

«Нам надо сделать всё, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол», — уверен Комаровский.

9 октября эксперты предупредили, что повторное использование одноразовых медицинских перчаток несет риск заражения коронавирусом. Стирка же одноразовых перчаток деформирует их защитный слой.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России цены на перчатки и антисептики в сентябре выросли по сравнению с мартом, а стоимость медицинских масок снизилась.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.