Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

Глава государства поблагодарил их за созидательный труд, преданность делу и любовь к родной земле, а также отметил, что в каждом доме и семье востребован результат их напряженной, ежедневной работы.

Президент добавил, что работники данной отрасли укрепляют позиции страны как одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире и со всеми задачами справляются «на отлично».

Также российский лидер обратил внимание на работу аграрного комплекса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, несмотря на связанные с COVID-19 ограничения, отрасль сельского хозяйства продолжала стабильно работать.

Путин заявил, что работники показали не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество, так как в самые сложные месяцы не допустили сбоев в поставках продовольствия.