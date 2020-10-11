Байден допустил проигрыш на выборах президента из-за мошенничества

Только мошенничество может стать причиной поражения демократов на выборах президента США в ноябре. Такое мнение высказал кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден на выступлении перед своими сторонниками в Пенсильвании.

По его словам, американским гражданам необходимо голосовать на выборах президента, так как единственный способ, из-за которого демократы могут проиграть, является мошенничество относительно к избирательным участкам. При этом Байден заявил, что примет любые результаты голосования.

Ранее кандидат на пост президента от демократов предупреждал, что Трамп может попытаться «косвенным образом украсть» победу на выборах, выставив голосование по почте «мошенничеством».

Ранее о мошенничестве в результате голосования на выборах президента США заявил президент страны Дональд Трамп. 17 сентября глава Белого дома заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов голосования в этом году из-за беспорядочной рассылки бюллетеней по почте.

В этой связи Трамп призвал остановить рассылку бюллетеней, пока не стало поздно, и провести голосование, как и раньше, на избирательных участках.

Тем не менее за процедуру выступают демократы. Палата представителей конгресса, где большинство у Демпартии, 22 августа одобрила закон о работе почты. Законопроект предусматривает запрет для почтовой службы на изменение схемы своих операций и уровня обслуживания — в том числе чтобы не дать американскому лидеру Дональду Трампу препятствовать этой процедуре.

Выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.