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Байден допустил проигрыш на выборах президента из-за мошенничества

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Только мошенничество может стать причиной поражения демократов на выборах президента США в ноябре. Такое мнение высказал кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден на выступлении перед своими сторонниками в Пенсильвании.

По его словам, американским гражданам необходимо голосовать на выборах президента, так как единственный способ, из-за которого демократы могут проиграть, является мошенничество относительно к избирательным участкам. При этом Байден заявил, что примет любые результаты голосования.

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Ранее кандидат на пост президента от демократов предупреждал, что Трамп может попытаться «косвенным образом украсть» победу на выборах, выставив голосование по почте «мошенничеством».

Ранее о мошенничестве в результате голосования на выборах президента США заявил президент страны Дональд Трамп. 17 сентября глава Белого дома заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов голосования в этом году из-за беспорядочной рассылки бюллетеней по почте.

В этой связи Трамп призвал остановить рассылку бюллетеней, пока не стало поздно, и провести голосование, как и раньше, на избирательных участках.

Тем не менее за процедуру выступают демократы. Палата представителей конгресса, где большинство у Демпартии, 22 августа одобрила закон о работе почты. Законопроект предусматривает запрет для почтовой службы на изменение схемы своих операций и уровня обслуживания — в том числе чтобы не дать американскому лидеру Дональду Трампу препятствовать этой процедуре.

Выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.

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