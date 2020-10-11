Офтальмолог назвал распространенные причины заболевания зрения у детей

Нарушение зрения у детей больше всего развиваются во время обучения в школе. Об этом в субботу, 10 октября, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный детский офтальмолог столичного департамента здравоохранения, заведующий офтальмологическим отделением Морозовской детской больницы Александр Тумасян.

При этом специалист отметил, что в гимназиях и лицеях доля школьников со снижением зрения достигает 50%, в то время как в обычных учебных заведениях — 30–35%.

Тумасян пояснил, что наиболее негативное влияние на зрение оказывают электронные приборы, плохое освещение и сбитый режим дня.

«Половина опрошенных школьников созналась, что проводят за электронными развлечениями до полутора часов в день. На втором месте стоит просмотр телевизора у школьников. Помимо этих причин, негативными факторами являются длительное выполнение домашних заданий (более трех часов), нарушение режима освещенности, снижение уровня физической активности, нарушение режима дня», — сказал он.

По словам офтальмолога, количество детей с нарушением зрения увеличивается более чем в два раза от времени поступления в школу до ее окончания.

В России распространенность зрительных нарушений у детей составляет 17 на 10 тыс. детей. Лидирующее место в глазной заболеваемости занимают аномалии рефракции, в частности, близорукость (80%), воспалительные заболевания переднего отрезка глаза и придаточного аппарата (25–26%), косоглазие и амблиопия (9–10%), заболевание сетчатки и зрительного нерва (4%), травмы глаза (1,5%) и врожденные патологии (0,5%).

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