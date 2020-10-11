Не менее восьми человек пострадали в результате взрыва в Эквадоре

Не менее восьми человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва, который произошел в пригороде столицы Эквадора — Кито. Об этом сообщила газета El Comercio в субботу, 10 октября.

#ATENCIÓN | Explosión en la calle García Moreno de Cumbayá dejó heridos. Se registran daños en inmuebles y vehículos



Vía: @YadiraTrujill12

Video: @paguaygalo pic.twitter.com/v9uSwZaIO6 — El Comercio (@elcomerciocom) October 10, 2020

По предварительным данным, инцидент произошел днем 10 октября в городе Кумбая на улице Гарсия Морено. В одном из домов взорвался газовый бак. Отмечается, что у всех пострадавших травмы разной степени тяжести, все они были госпитализированы. Издание сообщает, что жизни детей ничего не угрожает.

#ReporteCBDMQ | Personal de #BomberosQuito rescató con vida a dos animales de compañía que se encontraban atrapados bajo los escombros, tras la explosión ocurrida esta tarde en las calles García Moreno y Manabí, sector Cumbayá. #SeguridadQuito 🚨🚒 pic.twitter.com/gyth4inwEC — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 10, 2020

Кроме того, в результате взрыва был причинен ущерб нескольким зданиям и автомобилям. Власти страны начали расследование инцидента, несколько улиц до сих пор остаются закрытыми. На месте происшествия работают кинологи.

9 октября сообщалось, что в Ливане в жилом квартале Бейрута Тарик-эль-Джедида взорвался резервуар с мазутом. В результате взрыва вспыхнул сильный пожар. На место происшествия прибыли специальные службы.