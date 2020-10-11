Не менее восьми человек пострадали в результате взрыва в Эквадоре
Не менее восьми человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва, который произошел в пригороде столицы Эквадора — Кито. Об этом сообщила газета El Comercio в субботу, 10 октября.
По предварительным данным, инцидент произошел днем 10 октября в городе Кумбая на улице Гарсия Морено. В одном из домов взорвался газовый бак. Отмечается, что у всех пострадавших травмы разной степени тяжести, все они были госпитализированы. Издание сообщает, что жизни детей ничего не угрожает.
Кроме того, в результате взрыва был причинен ущерб нескольким зданиям и автомобилям. Власти страны начали расследование инцидента, несколько улиц до сих пор остаются закрытыми. На месте происшествия работают кинологи.
9 октября сообщалось, что в Ливане в жилом квартале Бейрута Тарик-эль-Джедида взорвался резервуар с мазутом. В результате взрыва вспыхнул сильный пожар. На место происшествия прибыли специальные службы.