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Не менее восьми человек пострадали в результате взрыва в Эквадоре

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Не менее восьми человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва, который произошел в пригороде столицы Эквадора — Кито. Об этом сообщила газета El Comercio в субботу, 10 октября.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 10 октября в городе Кумбая на улице Гарсия Морено. В одном из домов взорвался газовый бак. Отмечается, что у всех пострадавших травмы разной степени тяжести, все они были госпитализированы. Издание сообщает, что жизни детей ничего не угрожает.

Кроме того, в результате взрыва был причинен ущерб нескольким зданиям и автомобилям. Власти страны начали расследование инцидента, несколько улиц до сих пор остаются закрытыми. На месте происшествия работают кинологи.

9 октября сообщалось, что в Ливане в жилом квартале Бейрута Тарик-эль-Джедида взорвался резервуар с мазутом. В результате взрыва вспыхнул сильный пожар. На место происшествия прибыли специальные службы.

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