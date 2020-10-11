Эксперт раскрыл способ сэкономить на ипотеке

Купившие квартиры до появления льготной ипотеки россияне могут сэкономить, рассказал руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских в беседе с URA.RU..

В качестве примера он привел ситуацию, когда покупатель три года назад приобрел жилье на вторичном рынке недвижимости под 10% годовых.

«Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4%. А ипотека на новостройки — 6,5%. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4% и когда 6,5%. По Тюменским ценам, человек мог взять от 10 до 12 кв м, не меняя ежемесячного платежа», — сказал Камельских.

Также эксперт отметил, что продажа таких квартир выгодна не только собственникам, но и покупателям. Стороны хотят совершить сделку как можно быстрее из-за опасений, что льгота на ипотеку перестанет действовать. По этой причине продавцы идут на значительное снижение цены, чтобы успеть продать недвижимость.

Ранее сообщалось, что объем выдачи ипотеки в России в августа 2020 года вырос до 375 млрд рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка. За восемь месяцев текущего года в России выдали 895 тыс. ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 трлн рублей (+26%).