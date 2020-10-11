Фабрика по обработке орехов возобновила работу в сирийском Алеппо

Фабрика по обработке орехов, семечек и прочих снэков возобновила работу в сирийском Алеппо и производит несколько тонн продукции ежедневно. Об этом журналистам рассказал директор предприятия Осман Кади.

По его словам, фабрику пришлось отстраивать с нуля. Главной целью предприятия на данный момент является восстановление объемов производства до довоенных показателей. Однако пока работа ведется только на внутренний рынок в связи с западными санкциями.

На данный момент завод использует иностранное сырье. До войны в Сирии на него привозили лучшие сирийские орехи и кукурузу, но многие предприятия были уничтожены. Сейчас на фабрике обрабатывают китайскую продукцию.

Также положительным моментом возобновления заводом работы стало трудоустройство местных жителей. Отмечается, что некоторые приходят работать на фабрику целыми семьями.

7 октября сообщалось, что старейший сирийский отель «Барон», который расположен в городе Алеппо и подвергся обстрелам во время войны, устоял и сейчас работает как музей.