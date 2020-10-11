Прямой эфир

Фабрика по обработке орехов возобновила работу в сирийском Алеппо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фабрика по обработке орехов, семечек и прочих снэков возобновила работу в сирийском Алеппо и производит несколько тонн продукции ежедневно. Об этом журналистам рассказал директор предприятия Осман Кади.

Когда наступит завтра: что будет делать Россия в Сирии после окончания войны
Взаимодействие Москвы и Дамаска чревато серьезными опасностями для обеих стран

По его словам, фабрику пришлось отстраивать с нуля. Главной целью предприятия на данный момент является восстановление объемов производства до довоенных показателей. Однако пока работа ведется только на внутренний рынок в связи с западными санкциями.

На данный момент завод использует иностранное сырье. До войны в Сирии на него привозили лучшие сирийские орехи и кукурузу, но многие предприятия были уничтожены. Сейчас на фабрике обрабатывают китайскую продукцию.

Также положительным моментом возобновления заводом работы стало трудоустройство местных жителей. Отмечается, что некоторые приходят работать на фабрику целыми семьями.

7 октября сообщалось, что старейший сирийский отель «Барон», который расположен в городе Алеппо и подвергся обстрелам во время войны, устоял и сейчас работает как музей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020