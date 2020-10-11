Обстрел Степанакерта продолжается более получаса

Обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта продолжается более получаса, в городе работает сирена воздушной тревоги. Об этом в ночь на воскресенье, 11 октября, сообщает корреспондент «Известий».

По его словам, в городе послышались еще два взрыва вдобавок к тем, которые прогремели ранее.

После полуночи мощные взрывы слышались как на окраинах города, так и рядом с центром. Местные жители продолжают укрываться в подвалах.

Ранее, 10 октября, пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что города непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт, Мартуни и Шуши, а также крупные села подверглись обстрелам со стороны ВС Азербайджана, несмотря на достигнутые в Москве договоренности о перемирии.

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.