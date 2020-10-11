Под Нижним Новгородом пламя охватило несколько домов и автосервис

Крупный пожар произошел в Канавинском районе Нижнего Новгорода, где пламя охватило два жилых дома, надворные постройки и здание автосервиса. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 400 кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности. На данный момент информации о пострадавших или погибших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

9 октября сообщалось, что в Пензенской области природный пожар перекинулся на четыре жилых дома, один нежилой дом и две хозяйственные постройки.

Еще один природный пожар бушует в Магадане в бухте Батарейной в районе мыса Восточного. Очаг возгорания на территории муниципальных земель ликвидировали 8 октября на площади 27 га. Однако огонь сохраняется в районе мыса на территории лесного фонда.