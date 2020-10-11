Появилось видео встречи Лукашенко и оппозиционеров в СИЗО

В Сети появилось видео встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с членами Координационного совета оппозиции в СИЗО. Ролик опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На представленных кадрах Лукашенко общается с оппозиционерами, а также обсуждает с ними изменения в Конституцию страны. Он отметил, что среди собравшихся много юристов, которые «понимают, что Конституцию на улице не напишешь».

Встреча белорусского лидера с оппозиционерами длилась 4,5 часа. Подробности общения на данный момент не разглашаются, однако уточняется, что Лукашенко выслушал мнения всех присутствовавших.

Среди участников встречи называются экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Из семи членов президиума координационного совета пятеро задержаны, на свободе остались лишь Светлана Алексиевич, уехавшая в Германию, и член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Создание координационного совета оппозиции для передачи власти в Белоруссии инициировала бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, которая уехала в Литву.

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам президента страны Александра Лукашенко, создание альтернативных органов власти в стране недопустимо и будет караться по закону.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами выборов начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, которые продолжаются до сих пор.