Серия взрывов прогремела в Степанакерте

Несколько взрывов прогремели в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, в городе вновь включили сирену воздушной тревоги. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в ночь на воскресенье, 11 октября.

Отмечается, что сначала удар пришелся на окраинные районы, постепенно взрывы слышались всё ближе к центру города.

Ранее, 10 октября, пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что города непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт, Мартуни и Шуши, а также крупные села подверглись обстрелам со стороны ВС Азербайджана, несмотря на достигнутые в Москве договоренности о перемирии.

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.