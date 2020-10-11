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Поветкин заявил о намерении нокаутировать Уайта и во втором поединке

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Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин рассказал, что он ждет от предстоящего второго поединка с британцем Диллианом Уайтом. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает ТАСС.

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«Готовлюсь так же, как к прошлому бою с этим соперником. Я еду в Англию, чтобы победить. Посмотрим, как пройдет бой, но я еду только за победой. Постараюсь повторить яркий нокаут над Уайтом, физически и морально я к этому готов. После прошлого боя я ничего особенного не почувствовал, просто был доволен. Рад, что выстоял и довел дело до конца», — сказал спортсмен.

Бой-реванш пройдет 21 ноября в Англии. Ранее сообщалось, что россиянин завершил первый этап подготовки.

23 августа во время поединка в британском Брентвуде 40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее промоутер бойца Андрей Рябинский выразил уверенность, что прошедший бой помог Поветкину узнать слабые и сильные стороны противника и его команда сможет грамотно построить подготовку и подойти к реваншу в отличной форме и с хорошим планом на бой.

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