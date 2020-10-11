Прямой эфир
Сюжет:

Российский боксер Алоян заразился коронавирусом незадолго до боя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Михаил Алоян сообщил, что заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице, его бой с колумбийцем Пабло Каррильо, который был намечен на 15 октября, не состоится. Об том сообщает «РИА Новости» в субботу, 10 октября.

«Я нахожусь в больнице, заболел коронавирусом, поэтому мой бой отменился», — сказал Алоян во время видеоконференции с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

Двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр 32-летний Алоян одержал на профессиональном ринге пять побед при одном поражении, он владеет титулом WBA Gold во втором наилегчайшем весе.

В сентябре сообщалось, что футбольный клуб «Ротор» не полетел на матч «Тинькофф Российской премьер-лиги» против «Ростова» из-за вспышки коронавируса в команде.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020