Российский боксер Алоян заразился коронавирусом незадолго до боя

Российский боксер Михаил Алоян сообщил, что заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице, его бой с колумбийцем Пабло Каррильо, который был намечен на 15 октября, не состоится. Об том сообщает «РИА Новости» в субботу, 10 октября.

«Я нахожусь в больнице, заболел коронавирусом, поэтому мой бой отменился», — сказал Алоян во время видеоконференции с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

Двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр 32-летний Алоян одержал на профессиональном ринге пять побед при одном поражении, он владеет титулом WBA Gold во втором наилегчайшем весе.

В сентябре сообщалось, что футбольный клуб «Ротор» не полетел на матч «Тинькофф Российской премьер-лиги» против «Ростова» из-за вспышки коронавируса в команде.