Гастроэнтеролог предупредил об опасности сырого чеснока

Гастроэнтеролог Никита Харлов в субботу, 10 октября, в интервью радио Sputnik предупредил о нежелательных последствиях при неправильном употреблении чеснока.

Это растение является признанным антибактериальным и противовирусным средством, оно эффективно укрепляет иммунитет, но, как отметил врач, в сыром виде его употреблять не стоит.

«Он не только убивает бактерии и грибки, он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта: и желудка (он более выносливый), и особенно кишечника. У людей, у которых может быть гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника, это может вызывать серьезную ответную реакцию вплоть до срыва стула», — сказал Харлов.

Также опасно закапывать капли из чеснока в нос, раздражение слизистых будет приводить к тому, что будет снижаться местный защитный барьер «будет возникать отек, все будет течь, от этого защиты нет». По словам специалиста, нарушая целостность слизистой оболочки, на которой уже находятся антитела, увеличивается доступность слизистой для вирусов и бактерий.

Харламов посоветовал употреблять чеснок в составе готовых блюд.

Ранее ограничить употребление чеснока на время приема антибиотиков посоветовала кандидат медицинских наук Зухра Павлова.