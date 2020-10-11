Путин поздравил сельхоз работников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

Глава государства поблагодарил их за созидательный труд, преданность делу и любовь к родной земле, а также отметил, что в каждом доме и семье востребован результат их напряженной, ежедневной работы.

Президент добавил, что работники данной отрасли укрепляют позиции страны как одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире, и со всеми задачами справляются «на отлично».

Также российский лидер обратил внимание на работу аграрного комплекса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, несмотря на связанные с COVID-19 ограничения, отрасль сельского хозяйства продолжала стабильно работать.

Путин заявил, что работники показали не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество, так как в самые сложные месяцы годы не допустили сбоев в поставках продовольствия.

«Своевременно и в полном объеме была проведена посевная. А летом также в срок началась уборочная кампания. Уже сейчас можно сказать, что урожай будет хороший», — рассказал президент.

7 октября сообщалось, что в 2020 году российские аграрии соберут второй по объему урожай зерна в новейшей истории страны — не менее 125 млн т зерновых.

В конце сентября в Минсельхозе сообщали, что рекордный урожай пшеницы Россия собрала в 2017 году — тогда сбор этой культуры составил 86 млн т.