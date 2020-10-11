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Испанская гонщица погибла в результате аварии на ралли в Португалии

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Испанская гонщица Лаура Сальво погибла в результате аварии на Rali Vidreiro 2020 в Португалии. Об этом сообщается в субботу, 10 октября, на официальной странице гонки в Facebook.

Отмечается, что автомобиль, в котором 21-летняя Сальво находилась в качестве штурмана, врезался в дерево практически в самом начале заезда. Девушке была оказана первая медицинская помощь, однако спасти ее не удалось.

Позднее организаторы заезда сообщили об отмене гонки в связи с трагедией.

В июне сообщалось, что британский 25-летний мотогонщик Бен Годфри погиб в результате аварии на соревновании No Limits Trackdays. Гонка проходила в пригороде английского Лестера.

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