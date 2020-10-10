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Сайт нацархива Белоруссии взломали и разместили новости о Тихановской

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Сайт национального архива Белоруссии подвергся хакерской атаке в субботу, 10 октября, после чего там разместили новости политической деятельность бывшего кандидата в президенты страны и лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Среди опубликованных материалов содержатся новости и фотографии о встречах Тихановской с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими политиками.

Кроме того, были опубликованы списки граждан, арестованных во время и после президентской кампании в Белоруссии, которых оппозиция считает политическими заключенными.

Предположительно, взлом был осуществлен «белорусскими киберпартизанами», на сайте был опубликован их логотип. Данная группа людей в знак несогласия с прошедшими в Белоруссии президентскими выборами ранее начала атаки на ресурсы госструктур страны.

Ранее 10 октября сообщалось, что Светлана Тихановская поделилась с подписчиками видеозаписью, на которой запечатлен ее разговор с мужем Сергеем Тихановским, который находится в СИЗО.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С того момента в государстве продолжаются акции протеста несогласных. Светлана Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.

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