В Британии назвали три новых возможных симптома коронавируса

Британские ученые считают, что боли в мышцах, а также утомляемость и волдыри на ногах могут указывать на то, что человек заболел коронавирусом. Такие данные они передали в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), пишет британский таблоид Daily Mail.

По информации исследователей, в зависимости от возраста инфицированных эти симптомы могут проявляться по-разному. Однако эти симптомы не будут вносить в список индикаторов COVID-19, который дает Национальная служба здравоохранения Великобритании, чтобы не перегружать центры тестирования.

При этом на данный момент признанными симптомы коронавируса по-прежнему остаются высокая температура, потеря или изменение вкуса или обоняния, а также постоянный кашель.

Научная группа в своем обращении также призвала британское здравоохранение рассмотреть вопрос о предоставлении карантинных пакетов, включающих в себя бесплатное питание и пропуска на потоковые сайты, чтобы мотивировать пациентов COVID-19 к самоизоляции.

В августе американские ученые выяснили последовательность первых симптомов коронавируса, проанализировав истории болезни более 55 тыс. пациентов с COVID-19.

Выяснилось, что сначала у заболевших появляется жар, а затем кашель. Затем пациенты могут наблюдать у себя мышечные боли, тошноту, рвоту и диарею.

Ученые отметили, что открытие может помочь врачам своевременно диагностировать и лечить болезнь.

В свою очередь российский фельдшер Анна Дмитриева рассказывала, опираясь на свой опыт работы с пациентами, что у пациентов с потерей обоняния в почти 100% случаев диагностировали коронавирус.

В том же месяце стало известно, что американские медики нашли еще один необычный симптом СOVID-19 — икоту.

По данным портала Worldometer на 10 октября, в Великобритании за весь период эпидемии зарегистрировали 575 679 случаев коронавируса и 42 679 летальных исходов.

Во всем мире количество случаев COVID-19 превышает 37,1 млн. Погибли более 1 млн пациентов, вылечились — выше 27,9 млн.