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Более 90 москвичей будут оштрафованы за нарушение масочного режима в магазинах

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Более 90 посетителей магазинов оштрафованы за нарушение масочного режима в Москве. Об этом в субботу, 10 октября, рассказал участковый уполномоченный ОМВД РФ по Хорошевскому району столицы Олег Зверев.

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«Сегодня сотрудниками полиции совместно с ОАТИ (Сотрудники объединения административно-технических инспекций Москвы — ред.) был произведен рейд по торговым центрам и магазинам Москвы на предмет соблюдения масочного режима в результате чего было составлено 93 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы», — сказал Зверев.

Он напомнил, что за несоблюдение масочного режима нарушителям грозит штраф в размере до 4 тыс. рублей.

Ранее в этот же день стало известно, что Цирк имени Никулина на Цветном бульваре может получить штраф на сумму до 500 тыс. рублей за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.

5 октября ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин сообщил, что кинотеатр сети «Каро» в ТРЦ «Атриум» могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции.

В тот же день стало известно, что в Москве за неделю была приостановлена деятельность свыше 30 предприятий торговли за нарушение санитарных норм, в том числе и тех, которые были установлены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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