Пять человек погибли при столкновении двух самолетов во Франции

Пять человек скончались в результате столкновения пассажирского самолета и сверхлегкого воздушного судна в департаменте Эндр и Луара на севере центральной части Франции. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает газета Nouvelle Republique.

Отмечается, что ЧП произошло около 17.00 по местному времени (18.00 мск) недалеко от центра коммуны Лош. В легком воздушном судне находилось два человека, и трое — в туристическом.

О причинах произошедшего пока не сообщается. На месте работают около 40 пожарных и 20 жандармов.

25 июля небольшой самолет врезался в жилой дом в немецком городе Везель. При крушении пострадали два человека, среди которых один ребенок, погибли трое.

По словам очевидцев, самолет перед катастрофой столкнулся с воздушным шаром.