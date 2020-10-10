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В Москве начали проверку после смерти мужчины из-за закрывшихся ворот паркинга

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Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку в связи с кончиной работника строительной компании на производстве в одном из жилых комплексов на северо-западе столицы. Об этом 10 октября пишет пресс-служба надзорного органа.

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«Установлено, что 10 октября 2020 года работник строительной компании при осуществлении трудовой деятельности получил телесные повреждения автоматическими воротами паркинга ЖК. Мужчина скончался», — уточнили в прокуратуре.

Начатая по факту инцидента проверка выявила нарушения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка полноте действий ответственных лиц управляющей компании по содержанию и обслуживанию общедомового имущества многоквартирного дома и соблюдению требований лицензионного законодательства.

Прокуратура Москвы взяла ход проверки под свой контроль.

Как пишет управление жилищного комплекса в своем Instagram, несколько лет назад в этом доме в результате падения лифта погибли пять человек.

«Тогда же в ЖК «Дом на Мосфильмовской» под управлением той же компании въездные ворота паркинга упали на автомобиль и человеческих жертв чудом удалось избежать», — сообщили в ЖК, потребовав отозвать лицензии управляющей компании «Смарт Сервис» и прекратить ее деятельность до окончания следственных действий.

18 сентября в многоквартирном жилом доме на востоке Москвы лифт пролетел несколько этажей вниз из-за сбоя, после чего сработал страховочный тормоз. В момент ЧП внутри находились две женщины. По данному факту следователи организовали проверку.

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