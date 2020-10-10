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У заммэра Москвы Ликсутова нашли коронавирус
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У заммэра Москвы Ликсутова нашли коронавирус

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Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта в субботу, 10 октября.

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«Максим Ликсутов получил положительный тест на коронавирус», — отмечается в сообщении.

Как отметил сам чиновник, слова которого приводятся в сообщении, он чувствует себя нормально.

«К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», — сообщил Ликсутов.

Он напомнил гражданам, что сейчас важно «беречь себя и окружающих», не забывать носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте.

За весь период эпидемии в России зарегистрировали 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах страны. Всего зафиксировали 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.

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Ранее 7 октября председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что у него нашли коронавирус. Он отметил, что начал соблюдать домашний режим, однако его работоспособность сохраняется.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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