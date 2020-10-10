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Участники акции «Сохраним лес» высадили более 27 млн деревьев

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Участники акции «Сохраним лес» в субботу, 10 октября, высадили деревья в Чувашии, Хабаровском крае и Белгородской области.

В Чувашии высадили сосны в Чебоксарском лесничестве, которое горело в 2010 году. Вскоре на месте, где 10 лет назад бушевали пожары, появится 10 тыс. деревьев. Свой вклад в экологию внесли представители разных возрастов, профессий, министерств и ведомств, среди которых сотрудники Росгвардии, Мининформполитики, Минюста, студенты учебных заведений, волонтеры РЭОО «Зеленый город» и другие, всего — более 150 человек.

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«На сегодняшний день тема сохранения и восстановления лесов, особенно в регионах, наиболее пострадавших от лесных пожаров, остается одной из важных. Чувашская Республика традиционно поддерживает и принимает участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Отрадно, что всё больше и больше людей принимают участие в акции, понимают важность и значимость мероприятия и вносят свой вклад в лесовосстановление региона», — отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев.

В 2010 году аномальная жара и отсутствие осадков вызвали лесные и торфяные пожары во многих регионах России. На территории Заволжья огонь уничтожил более 10 тыс. га леса. Из них на площади около 8,0 тыс. га требовалось проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и расчистки горельников для последующего лесовосстановления. С 2011 года расчищены и восстановлены леса на площади более 6,0 тыс. га, кроме этого продолжается естественное восстановление леса.

В Хабаровском крае в рамках центрального мероприятия «Сохраним лес» на территории Вишневского участка Хабаровского лесничества высадили две тысячи саженцев корейского кедра. Эти деревья здесь массово вырубали в середине прошлого века.

Всего в рамках акции во всех районах края запланировано 53 мероприятия. Участие в них принимают общественные активисты, предприятия лесопромышленного комплекса и лесничества. На площади 670 га, пройденных рубками и пострадавших от пожаров, высадят 1,5 млн саженцев.

«Это хорошие объемы, но их надо наращивать. Лес — один из немногих возобновимых ресурсов. И лесопромышленники заинтересованы в том, чтобы закупать сеянцы ценных пород деревьев и заниматься восстановлением лесов. Экономике региона это принесет только пользу. Лесному хозяйству будем уделять больше внимания, тратить больше денег. Надо повышать престиж профессии лесника, лесовода, укреплять материально-техническую базу», — отметил врио главы региона Михаил Дегтярев, который вместе с сыном также принял участие в акции.

При этом в Белгородской области для акции «Сохраним лес» подготовлено 59 площадок, на которых планируется высадить не менее 2,2 млн деревьев. Сегодня в поселке Разумное Белгородского района на пощади 10 га участники акции заложили дубраву. В мероприятии вместе с волонтерами участвовали первый заместитель губернатора области Денис Буцаев, начальник департамента лесного хозяйства по ЦФО Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Щендрыгин, заместитель губернатора области — начальник департамента АПК и ВОС области Юлия Щедрина.

«Для Белгородчины очень важно сохранять зеленые островки, которые характеризуют регион как климатически и природно-экологически благополучный. Мне кажется, что такая инициатива должна быть поддержана особенно нашими промышленными муниципалитетами», — сказал Денис Буцаев.

Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала 26 августа на Камчатке. Цель акции — высадить 40 млн деревьев по всей стране. На сегодня высажено уже свыше 27 млн. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте – сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».

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