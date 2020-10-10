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Стадион «Водник» в Бору отремонтируют к середине декабря

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В городском округе Бор Нижегородской области стартовал капитальный ремонт стадиона «Водник». Об этом сообщает газета «Бор Сегодня».

Директор МАУ СШ «Спартак» Артемий Белов рассказал, что у здания поменяют кровлю, обновят фасад. Также у помещений сделают перепланировку — перенесут раздевалки, душевые, оборудуют туалет для людей с особыми потребностями.

Работы стоимостью 25 млн рублей должны завершиться к середине декабря. Стадион откроется для посетителей в новогодние праздники. Белов подчеркнул, что реконструкция спортивного объекта будет продолжаться, передает ИА «НьюсНН».

Напомним, в Курске не будут ни сносить, ни закрывать стадион «Трудовые резервы». Это пообещал глава региона Роман Старовойт. По его словам, «Трудовые резервы» продолжат свою работу. Вариант реконструкции и переноса не исключен, только если удастся найти деньги и построить новый подобный спортивный объект. Возможно, он появится в районе «Боевой дачи».

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