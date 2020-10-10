Азербайджан сообщил о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Боевые действия в зоне конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе прекратились около двух часов назад. Об этом в субботу, 10 октября, заявил на брифинге для российских журналистов заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и неправительственными организациями администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

«Так же как и вы, мы получаем информацию от военных. Мы созванивались некоторое время назад, по их информации, огонь прекращен около двух часов назад. Огневые точки, которые продолжали стрелять, были подавлены», — цитирует его ТАСС.

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение конфликта в НКР произошло 27 сентября. Ереван и Баку переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.