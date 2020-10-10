Тихановская впервые после отъезда из Белоруссии поговорила по телефону с мужем

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые после отъезда из страны поговорила по телефону с мужем, Сергеем Тихановским. Об этом говорится в Tеlegram-канале пресс-службы политика в субботу, 10 октября.

«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня», — отмечается в сообщении.

Сергея Тихановского задержали в Гродно 29 мая после пикета в поддержку выдвижения его жены кандидатом в президенты Белоруссии. Сейчас он находится в СИЗО Жодино.

Активиста обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В МВД Белоруссии отмечали, что при обыске на даче Тихановского были найдены $900 тыс.

Позднее Следственный комитет республики сообщил о возбуждении дела против Тихановского по фактам призывов к насильственным действиям против правоохранителей и приготовления к массовым беспорядкам, отмечает «РИА Новости».

30 сентября в движении «Страна для жизни», которое возглавляет Тихановский, сообщили, что арест активиста продлен на два месяца.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С того момента в государстве продолжаются акции протеста несогласных. Светлана Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.