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В Киргизии задержали бывшего замглавы МВД Асанова

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В результате оперативно-разыскных мероприятий спецслужбы Киргизии задержали бывшего заместителя главы МВД страны Курсана Асанова. Об этом сообщает агентство Akipress со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики в субботу, 10 октября.

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«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке 10 октября был задержан один из активных участников Курсан Асанов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что межведомственная следственно-оперативная группа продолжает соответствующие мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников этого преступления.

Как отмечает «РИА Новости», Асанов взял на себя управление МВД Киргизии после протестов 5 октября.

Ранее в субботу в Киргизии задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. ГКНБ сообщил, что его задержали за организацию массовых беспорядков в государстве.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Протестующие освободили из заключения Атамбаева, бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова и ряд депутатов.

9 октября экс-президент Киргизии выступил перед своими сторонниками, заявив, что во время митингов в пятницу в Бишкеке возможны провокации.

После завершения выступления его сторонники пошли в сторону центральной площади Ала-Тоо. Неподалеку от площади уже находились сторонники нового, назначенного парламентом премьера Садыра Жапарова, которого в ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы.

По факту столкновений в Бишкеке 9 октября возбуждено дело о массовых беспорядках.

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