Путин рассказал о друзьях в большой политике

Президент России Владимир Путин рассказал, бывает ли дружба в большой политике. Фрагмент интервью с российским лидером для программы «Москва. Кремль. Путин» 10 октября опубликован в Instagram телеведущего Павла Зарубина.

«В большой политике вообще-то нет друзей», — отметил глава государства.

18 июня Путин признался, что иногда ведет в своем кабинете «жесткие разговоры» с коллегами.

На вопрос о том, какая энергетика царит в помещениях Кремля, Путин ответил: «Вы знаете, я даже не думаю об этом».