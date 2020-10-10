Супруга экс-президента Киргизии Атамбаева рассказала о задержании его сыновей

Сыновья бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева — Кадыр и Сейит Атамбаевы, а также Темирлан Султанбеков — в субботу были задержаны в особняке отца в селе Кой-Таш. Об этом сообщает агентство Akipress со ссылкой на супругу экс-главы республики Раису Атамбаеву в субботу, 10 октября.

«Мы собрались и хотели выехать. Ворота были открыты настежь. И моя машина столкнулась с БТР. Быстро с автоматами [из БТР] выбежали, открыли двери. Детей на пол и начали их пинать», — сказала Атамбаева.

Она добавила, что два часа детей «держали на холодном полу, как будто они террористы».

Также, по ее словам, был задержан водитель.

О задержании Атамбаева стало известно ранее в субботу. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) республики сообщил, что экс-президента задержали за организацию массовых беспорядков в стране.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Митингующие освободили из заключения Атамбаева, бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова и некоторых депутатов.

6 октября адвокат Атамбаева Замир Жоошев написал в своем Facebook, что, по постановлению Первомайского райсуда, подзащитному изменили меру пресечения на домашний арест.

9 октября бывший киргизский лидер выступил перед своими сторонниками, заявив, что во время митингов в пятницу в Бишкеке возможны провокации.

После завершения выступления его сторонники двинулась в сторону центральной площади Ала-Тоо. Неподалеку от площади уже находились сторонники нового, назначенного парламентом премьера Садыра Жапарова, которого в ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы.

В тот же день стало известно о покушении на Атамбаева. Представитель Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева заявила, что политик обвиняет спецслужбы страны в помощи организации покушения на него.

По факту столкновений в Бишкеке 9 октября возбуждено дело о массовых беспорядках.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. Его задержали 8 августа 2019 года после штурма резиденции в селе Кой-Тош. В июне 2020 года суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, отмечает 24.kg.

Парламент страны обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура обвинила экс-президента в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Сам он обвинения отрицает.