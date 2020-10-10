В Псковской области умер надышавшийся парами бензина школьник

Ученик коррекционной школы в Великих Луках (Псковская область) умер на глазах одноклассников. Об этом 10 октября сообщает «Псковская правда».

По версии следствия, смерть наступила в результате отравления парами бензина.

Подросток учился в шестом классе. Он умер в ночь на 10 октября, смерть констатировали в 1:35.

Перед этим ребенок гулял с друзьями, а на ночь остался переночевать у друга.

18 сентября сообщалось, что в Сургуте 15-летний школьник скончался в результате отравления неизвестным психоактивным веществом.