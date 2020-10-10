Сбрасывавшее отходы у берегов Камчатки судно нашли с помощью спутника

Спутниковые снимки помогли установить судно, которое сбросило отходы в акватории Авачинского залива. Об этом в субботу, 10 октября, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

«Внимательный мониторинг космических снимков, дистанционное зондирование земли дают первые результаты. По данным института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды», — отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

При этом он отметил, что объем сброшенных отходов был незначительным и не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Однако факт обнаружения судна показывает, что имеющаяся система мониторинга позволяет добиваться ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства.

«Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдет от ответственности», — добавил глава Камчатки.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о массовой гибели морских животных, останки которых выбросило на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышения загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.