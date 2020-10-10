Саперы начали поиск неразорвавшихся снарядов в военном городке под Рязанью

В Рязанской области ведется поиск неразорвавшихся снарядов на территории военного городка, где горели склады боеприпасов и происходили взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства в субботу, 10 октября.

«Сейчас проходит разминирование территории военного городка, после чего Минобороны сразу приступит к ремонтно-восстановительным работам», — говорится в сообщении.

В сообщении Минобороны России, которое поступило в «Известия» в субботу, отмечается, что подразделения ведомства, привлекавшиеся для ликвидации ЧС в Рязанской области, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

«К совершению маршей из Рязанской области в пункты постоянной дислокации приступили около 300 военнослужащих и до 60 единиц военной и специальной техники инженерных, железнодорожных войск, части подразделений материально-технического обеспечения и РХБ защиты Западного военного округа», — отмечается в сообщении.

Перелеты на аэродромы базирования совершают четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, один вертолет Ми-8 и один вертолет Ми-26 армейской авиации ВКС.

Всего за время операции по ликвидации ЧС в Рязанской области самолеты авиации ВКС выполнили 36 вылетов, а вертолеты — 763 вылетов. В общей сложности на очаги возгорания сбросили свыше 4700 т воды.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью начался 7 октября, он сопровождался взрывами. В пресс-службе Западного военного округа отмечали, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. В районной администрации допускают, что причиной мог стать человеческий фактор.

К тушению огня на открытых площадках хранения военных складов были привлечены бронированные роботы. Пожар полностью потушили только 9 октября.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов распорядился отменить режим ЧС на территории Скопинского и Ряжского муниципальных районов, где произошли взрывы на территории воинской части.

В тот же день в правительстве Рязанской области сообщили, что около 200 семей, которые были признаны пострадавшими от взрывов, получили выплаты.