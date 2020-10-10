Пытавшуюся продать дочь за 300 тыс. рублей женщину арестовали

Преображенский суд Москвы арестовал 25-летнюю женщину, которая пыталась продать новорожденную дочь за 300 тыс. рублей. Об этом 10 октября сообщает корреспондент «Известий» из суда.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гаджиевой Л.Ш. на два месяца, то есть до 9 декабря», — сказал он.

9 октября арестованную застали с поличным во время передачи денег. «Покупателями» стали активисты движения. В ходе переписки женщину предупреждали, что ребенка ждут опасные условия, но «продавца» это не смутило, так как «ей были нужны деньги».

В ходе переписки с сестрой женщина обсуждала покупку новых сапог на полученные от продажи ребенка средства.

Также выяснилось, что «продавец» переписывалась с несколькими настоящими потенциальными покупателями.

В тот же день Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса, в ходе которого она признала вину в полном объеме, ей предъявлено обвинение.