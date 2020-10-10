Анкара прокомментировала соглашение о прекращении огня в Карабахе

Соглашение о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики не заменит окончательное решение проблемы. С таким заявлением выступило 10 октября Министерство иностранных дел Турции в связи с договоренностью Армении и Азербайджана о режиме прекращения огня, который вступил в силу в 11:00 по московскому времени.

«Объявленное перемирие является важным первым шагом, однако оно не заменит окончательное решение проблемы», — приводит ТАСС цитату из коммюнике.

В МИД Турции отметили, что будут поддерживать решения, с которыми согласится Азербайджан.

«С таким пониманием Турция продолжит поддерживать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», — отмечается в заявлении.

Режим прекращения огня вступил в силу в Нагорном Карабахе 10 октября в 12:00 по местному времени (11:00 мск) в соответствии с договоренностями, достигнутыми накануне представителями внешнеполитических ведомств в Москве.

Стороны также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

Между тем уже после достижения договоренности министерство обороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих Карабаха.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивном обстреле с армянской стороны населенных пунктов в пяти районах вокруг Нагорного Карабаха.

После того как режим прекращения огня вступил в силу, стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.