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В Степанакерте после начала перемирия прозвучала сирена воздушной тревоги

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В Степанакерте звучит сирена воздушной тревоги, несмотря на режим прекращения огня, о котором договорились Армения и Азербайджан. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в субботу, 10 октября.

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Как отмечает корреспондент ТАСС, пока в городе не слышно разрывов снарядов, но сирена с перерывами работала всё утро. «Возможно, над Степанакертом находится один или несколько наблюдательных беспилотников», — говорится в сообщении.

Ранее, в субботу, после достижения договоренностей о прекращении огня, минобороны Армении сообщило об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

В свою очередь минобороны Азербайджана заявило об интенсивном обстреле с армянской стороны населенных пунктов в пяти районах вокруг Карабаха.

В результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Также стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

После вступления в силу режима прекращения огня минобороны Армении приказало армии НКР прекратить атаку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение военного конфликта в НКР произошло 27 сентября. Баку и Ереван переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

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