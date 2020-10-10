Путин призвал уделить особое внимание стабильности в Ингушетии

Обеспечению стабильности в Ингушетии необходимо уделять приоритетное внимание. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина жителям Ингушетии в связи с юбилейной датой — 250-летием единения республики с Россией.

«Отрадно, что нынешнее поколение жителей республики с глубоким уважением относится к своей истории, отеческим заветам и обычаям, принимает активное участие в решении ключевых общенациональных задач, в реализации востребованных проектов и инициатив в экономике и социальной сфере, в агропромышленном и туристическом комплексах. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание обеспечению мира и стабильности как в Ингушетии, так и на Северном Кавказе в целом», — говорится в поздравлении президента, опубликованном 10 октября на сайте Кремля.

По словам Путина, вступление Ингушетии в состав России стало «важной вехой в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности». Он также отметил, что жители республики могут по праву гордиться подвигами и трудовыми свершениями своих предшественников, а также их вкладом в самобытную культуру и традиции народов России.

Республика Ингушетия вошла в состав России в марте 1770 года. Тогда вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием Барта босе представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. В августе 1810 года в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.