В России продолжают контроль за реализацией нацпроектов

В российских регионах под личным руководством генпрокурора Игоря Краснова ведется работа по соблюдению законодательства при реализации нацпроектов.

Так, благодаря прокурорскому вмешательству удалось добиться переселения 415 граждан из аварийного жилья в Амурской области, а в Хабаровском крае завершено строительство стадиона, он введен в эксплуатацию.

Прокуратура Саратовской области возбудила уголовное преследование по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в связи с приемкой и оплатой невыполненных работ и заменой материалов при строительстве здания детского сада. В Волгоградской области по материалам прокурорских проверок возбуждено два аналогичных уголовных дела по факту незаконного получения организациями субсидий на возмещение части затрат на обучение лиц предпенсионного возраста, которое фактически ими не проводилось.

13 муниципалитетов Липецкой области исполнили судебные решения по искам прокуроров о проведении в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» аттестации компьютерного оборудования с целью обеспечения его защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц.

В Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области судами удовлетворены иски прокуроров об укомплектовании больницы врачами различных специальностей, приведении качества питьевой воды в соответствие с нормативами, предоставлении гражданам сертификатов на приобретение жилья, восстановлении загрязненных земель лесного фонда.

В Кировской области опротестовано 11 административных регламентов местных органов власти, не предусматривающих оказание услуг по предоставлению информации субъектам малого предпринимательства в электронном виде.

После объявления прокуратурой Омской области предостережения областному министру завершено 145 закупочных процедур на сумму свыше 300 млн рублей на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог, благоустройству общественных и придомовых территорий, на приобретение жилья в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда.



Всего по России за прошедшую неделю прокурорами выявлено более 800 нарушений, привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 125 лиц, возбуждено четыре уголовных дела.

28 сентября Путин призвал выполнить национальные цели до 2024 года. «Сразу отмечу: все наши национальные цели остаются неизменными, несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня», — сказал он. Ключевых направлений пять: сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, а также широкое повседневное внедрение цифровых технологий.

Все целевые цифры по нацпроектам должны быть в кратчайшие сроки доведены до регионов, заявил глава государства. Приоритет в выполнении задач отводится именно регионам, отметил Путин. Именно там проходят основные мероприятия нацпроектов. Именно на местах можно оценить ситуацию.