Неделю санитарного порядка объявили в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил неделю санитарного порядка в общественном транспорте и на объектах торговли из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

«Все силы административных комиссий, правоохранительных органов направьте туда — должно быть непреложным правилом: без маски ни в автобус, ни в такси, ни в электричку, ни в магазин человека не пускать. Сейчас нужно приложить все усилия для того, чтобы не возвращаться к ранее вводимым ограничениям», — пояснил глава региона.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, напоминает ИА PrimaMedia. За минувшие сутки выявлено 84 новых случая коронавируса.

По данным на 1 октября, прививку от гриппа сделали почти 520 тыс. жителей региона. План по вакцинации выполнен на 47,2%. Большинство приморцев обратились в районные поликлиники, также активно вакцинация проходит в мобильных палаточных пунктах.