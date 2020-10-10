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Еще 1306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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В Москве еще 1306 пациентов выздоровели и выписаны после коронавируса, сообщила 10 октября вице-мэр Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1306 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 260 433», — отметила вице-мэр.

9 октября в столице был приостановлен льготный проезд для пенсионеров и школьников. Временный запрет вступил в силу с 9 октября. У пожилых москвичей проездные заблокированы до 28 октября.

Ограничение коснулось людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Школьникам бесплатный проезд недоступен до конца каникул. Уплаченные за билет деньги не «сгорят», а будут перенесены на более поздний срок.

7 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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