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Вице-спикер парламента Киргизии предложила выдвинуть новую кандидатуру премьера

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Вице-спикер киргизского парламента Аида Касымалиева заявила, что необходимо выдвинуть новую кандидатуру на должность премьер-министра страны. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, депутаты 6 октября назначили нового председателя правительства Садыра Жапарова, «потому что ими двигало стремление обеспечить стабильность государства, мир и порядок в стране».

«Мы верили в то, что Садыр Жапаров станет тем человеком, который объединит разные политические силы внутри и вне парламента, станет мостиком между властью и оппозицией, сможет помочь преодолеть разногласия и обеспечит условия для спокойного проведения новых парламентских выборов», — отметила Касымалиева.

Однако, по ее словам, ситуация сейчас сложилась таким образом, «что значительная часть общества просто откажется его принимать и вместо объединения всей страны, мы наоборот только усилим раскол и разногласия».

«Вместо правительства народного доверия мы получим раздражитель и, даже больше того, вместо того, чтобы создать условия для общественного согласия, его назначение премьер-министром само по себе послужит причиной дальнейших потрясений общества. Мы не можем, мы не имеем права идти на такой риск», — подчеркнула Касымалиева.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

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