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Директор центра Гамалеи рассказал об отказе от маски после вакцинации

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Отказать от ношения защитной маски после вакцинации от коронавируса можно только через 21 день после введения второго компонента препарата и определения уровня антител. Об этом в беседе с «РИА Новости» от 10 октября рассказал директор Центра им. Н. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, также необходимо убедиться, что пациент находился в опытной группе, а не в группе плацебо. Он отметил, что советовал бы определить уровень протективных антител и только после этого решать, носить или нет медицинскую маску. При этом в случае недостаточного уровня антител Гинцбург порекомендовал не отказываться от средств защиты.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 млн доз за год.

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