Косачев прокомментировал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в субботу, 10 октября, считает, что договоренность о прекращении огня в непризнанной республике Нагорный Карабах разорвала «замкнутый круг взаимного насилия».

«Есть шанс — если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Кроме того, он отметил, что президент России Владимир Путин «свою политическую волю проявил в полном объеме», а министр иностранных дел Сергей Лавров ее реализовал. Сенатор также выразил благодарность Баку и Еревану за встречу в Москве.

«Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжелого — согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров. Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны», — добавил Косачев.

Стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Отмечается, что параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Также стало известно, что Баку и Ереван согласились после вступления в силу режима прекращения огня начать обмен пленными и убитыми.

Кроме того Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Переговоры прошли в Москве и длились более 10 часов в полностью закрытом формате. Перед началом переговоров стороны воздержались даже от вступительных заявлений.

МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Армянская сторона заявляла, что Анкара оказывает Баку военную помощь. Азербайджан и Турция это отрицают. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.