Трамп заявил о готовности стать донором плазмы крови для больных COVID

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности после лечения от коронавируса стать донором плазмы для других пациентов. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телекомпании Fox News.

По его словам, такой вопрос ему еще никто не задавал, однако он готов стать донором, если того захотят врачи. Также он рассказал о симптомах, с которыми столкнулся во время болезни. Трамп отметил, что «не чувствовал себя сильным», однако не испытывал трудностей с дыханием.

На данный момент американский лидер чувствует себя хорошо.

9 октября Трамп сдал повторный тест на коронавирус нового типа. Президент отметил, что «находится либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса».

Лечащий врач президента США Шон Конли ранее отмечал, что у Трампа не наблюдается признаков прогрессирования заболевания, вызванного новым коронавирусом. По его мнению, Трамп, по всей видимости, прекратит представлять опасность заражения окружающих коронавирусом в субботу.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.