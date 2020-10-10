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В Москве не планируют закрывать бары и непродовольственные магазины

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Власти Москвы не планируют закрывать клубы, бары, караоке и непродовольственные магазины. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, 9 октября.

Также Немерюк рассказал, что на сегодняшний день столичные власти приостановили деятельность около 170 предприятий торговли за нарушение масочного режима. За прошедшую неделю было выявлено «более 20 таких серьезных нарушений», пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в пятницу Собянин написал в своем блоге, что власти Москвы не зафиксировали улучшения ситуации с распространением коронавируса в столице на прошедшей неделе.

В своем обращении Собянин также отметил, что теория, согласно которой коронавирус стал менее опасным, сомнительна. Кроме того, мэр заявил, что в Москве пока ничего не планируется закрывать из-за распространения коронавируса.

Инфографика

По последним данным, в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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