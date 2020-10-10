В Киеве пожаловались на конкуренцию со стороны России в сфере ВПК

Генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря во время пресс-конференции заявил, что украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) утратил конкурентоспособность и столкнулся с активной конкуренцией со стороны России. Запись его выступления опубликовало агентство «Укринформ».

По его словам, Украина уже давно выпала из первой десятки мировых экспортеров оружия. Он также отметил, что и из второй десятки страна также выпадает. При этом конкуренция на внешних рынках постоянно растет, считает Ноздря.

При этом гендиректор добавил, что очень активно с Украиной на базовых рынках конкурирует Россия, в том числе использует для этого свои дипломатические каналы. Одной из главных причин этого, по его мнению, является потеря продукцией украинского ВПК конкурентных преимуществ.

Ноздря заключил, что конкуренты Киева не имеют таких проблем в экономических и политических отраслях, а также заявил, что в стране было разорвано много операционных связей.

При этом в декабре 2019 года заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем заявлял, что Украина выигрывает позиции у России на мировом рынке оружия.

В августе того же года «Известия» писали, что после распада СССР Украине досталась одна из самых мощных военных группировок в мире. Именно уже имеющееся вооружение и стало основой экспортной торговли. При этом чаще всего украинские власти распродавали технику по заниженной цене.

Еще одной характерной чертой украинского военного экспорта многие эксперты назвали неразборчивость в выборе партнеров, среди которых оказывались чеченские боевики, КНДР, Ирак времен Саддама Хусейна.