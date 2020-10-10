Петр Ян рассказал о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в субботу, 10 октября, в беседе с порталом «Спорт Экспресс» рассказал, что ему сказал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов при их встрече в Москве.

«Он поздравил меня с победой и сказал: «Не отдавай пояс», — поделился Ян, отметив, что он в ответ выразил Хабибу слова соболезнования в связи с кончиной отца Абдулманапа Нурмагомедова, а также пожелал удачи в предстоящем бою.

27-летний Ян имеет в своем арсенале 15 побед и одно поражение в карьере. У 32-летнего Нурмагомедова — 28 побед и ноль поражений в ММА. 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб проведет бой с американцем Джастином Гэтжи.

Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг), победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Бой состоялся 12 июля на Бойцовском острове в Абу-Даби. Россиянин победил в пятом раунде техническим нокаутом.

13 августа боец в интервью «Известиям» рассказал, что хотел бы провести титульный бой в России. При этом на вопрос о том, хотел бы он завоевать еще один пояс в другом весе, Ян ответил, что у него нет желания быть чемпионом в двух весовых категориях. Он добавил, что ему достаточно несколько раз защитить титул в своем весе.