Около 400 тыс. жителей остались без света в Техасе и Луизиане из-за урагана

Массовые отключения электричества произошли в прибрежных районах американских штатов Техас и Луизиана, без света остались около 400 тыс. человек из-за урагана «Дельта». Об этом сообщил портал poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в стране.

По данным сайта, в Луизиане без электроэнергии остались более 270 тыс. потребителей, а в Техасе — около 115 тыс. Как пишет CNN, ураган «Дельта» в данный момент ослаб до третьей категории, скорость ветра внутри погодного явления доходит до 49 м/с.

Уровень воды вдоль побережья Луизианы повышается по мере приближения урагана и увеличения его циклона. Уровень продолжил расти во второй половине дня 10 октября и вечером.

Побережье американского штата Луизиана в пятницу, 9 октября, оказалось под ударом урагана «Дельта». В некоторых южных частях региона наблюдаются разрушительные ветра и штормовой прилив.

Ранее, 8 октября, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближением урагана «Дельта».

Тропический шторм «Дельта» сформировался в Атлантическом океане в понедельник, 5 октября. Позднее он усилился до урагана четвертой категории и обрушился на мексиканский полуостров Юкатан.