МИД России призвал США прекратить «соперничество великих держав»

В своем выступлении на Первом комитете Генассамблеи ООН директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал власти Соединенных Штатов прекратить действовать в духе концепций «соперничества великих держав» или «мира с опорой на силу». Текст выступления зачитал в пятницу, 9 октября, первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, Россия проводит последовательный курс на сохранение мира и в отличие от США «осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность».