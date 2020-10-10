Обвиняемому в убийстве Флойда экс-полицейскому разрешили покинуть штат

Обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда бывший полицейский Дерек Шовин имеет право после выплаты залога покинуть штат Миннесота до начала судебного процесса.

Судья округа Хеннепин изменила свое ранее принятое решение и разрешил бывшему полицейскому проживать до начала судебного процесса на территории соседних штатов, поскольку посчитал, что Шовину в Миннесоте может угрожать опасность.

Его освобождение вызвало протесты в Миннеаполисе и Сент-Поле.